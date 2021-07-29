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Общество29 июля 2021 6:47

ФАС вынесла предупреждение Минобру Башкирии из-за единой школьной формы

Ведомству дали 30 дней на исправление ситуации
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Минобр Башкирии

фото: Минобр Башкирии

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение министерству образования Башкирии, которое рекомендовало муниципальным отделам образования выбирать школьную форму единого образца – разработанную конкретно Ассоциацией легкой промышленности республики. ФАС считает, что такое пожелание содержит признаки нарушения закона о защите конкуренции и создает дискриминационные условия для других поставщиков.

– В целях пресечения действий, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции предупреждает о необходимости прекращений действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, устранения причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и принятия мер по устранению последствий такого нарушения, – следует из предупреждения ФАС.

Антимономольщики дали Минобру 30 дней на то, чтобы отозвать письма с рекомендацией о единой школьной форме, которые были направлены руководителям органов местного самоуправления. Ведомство также должно известить предпринимателей о том, что они могут изготавливать и поставлять школьную форму по установленному образцу.