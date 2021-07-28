В МВД Башкирии прокомментировали отравление семерых человек на лавочке

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Полицейские Башкирии прокомментировали массовое отравление жителей Салавата неизвестной жидкостью.

Напомним, что 27 июля группа местных жителей собралась у лавочки во дворе дома по улице Калинина и начала распивать алкоголь. Спустя некоторое время мужчины начали буквально валиться с ног. Вскоре на место приехали медики, которые увезли пострадавших в больницу.

В пресс-службе МВД Башкирии прокомментировали, что мужчины употребляли алкоголь и некую неизвестную пока жидкость. Сейчас полицейские устанавливают, где пострадавшие достали опасный напиток.

В Следкоме Башкирии по факту случившегося и вовсе возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В расследовании криминальной истории им помогают сотрудники управления экономической безопасности МВД Башкирии.