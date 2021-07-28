Мэрия Уфы и ПСК-6 пошли на мировое соглашение по иску на 756 млн рублей

Договор о развитии квартала с улицей Шота Руставели, заключенный между мэрией и ПСК-6, продолжит действовать

Строительная компания ПСК-6 и мэрия Уфы заключили мировое соглашение по иску, связанному с несостоявшимся возведением высотного дома по улице Шота Руставели. Заседание прошло в Арбитражном суде Башкирии.

Напомним, уже начавшиеся на объекте работы в сентябре 2020 года были свернуты на фоне протестов местных жителей и по требованию главы Башкирии Радия Хабирова. После этого ПСК-6 через Арбитражный суд потребовала с администрации города 756 млн рублей ущерба, понесенного компанией из-за остановившейся стройки.

Судебные тяжбы продолжались несколько месяцев – и сегодня, 28 июля, стороны пошли на «мировую». Как поясняет «РБК-Уфа», в условиях соглашения указано, что подписанный между администрацией города и ПСК-6 договор на развитие территории в квартале с улицей Шота Руставели продолжит действовать. Однако вместе с тем проект планировки и межевания будет изменен. Кроме того, застройщик отказался от требований включить в договор с властями условие о возмещении средств, потерянных из-за отмены строительства дома.