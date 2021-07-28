Трое школьников из Башкирии спасли тонувшего в реке мальчика

фото: МЧС РБ

Трое школьников из башкирского города Межгорье спасли ребенка, который ушел под воду реки Малый Инзер. Республиканское МЧС, рассказавшее об этой истории, подало ходатайство о награждении юных героев.

Случай произошел еще 2 июля, однако известно о нем стало только сейчас. В этот день солнечный жаркий день ученики 5 «Б» класса школы №3 – Дмитрий, Арслан и Максим – пошли купаться на реку Малый Инзер.

Во время плавания подростки вдруг услышали крики о помощи, доносившиеся с берега, а затем увидели, что неподалеку от них тонет мальчик. Он почти полностью ушел под воду – над поверхностью воды виднелась только его рука. Школьники не растерялись и тут же бросились на помощь ребенку в беде. Они нырнули за ним и стали выталкивать его на поверхность.

– Арслан нырнул поглубже, стал толкать его за ногу, скидывая с ног водоросли, Максим тянул за волосы, а Дима схватил за руку. Вот так втроем и вытолкнули его на поверхность. Тут к нам на помощь подплыли взрослые и уже они вытащили мальчика на берег, – рассказали о своем поступке юноши.

В Управлении МЧС по Башкирии заявили, что подали ходатайство для того, чтобы наградить школьников.

Напомним, похожая история развернулась 30 июня в Абзелиловском районе. Там 15-летний Данир спас мальчика, тонувшего в реке Кизил. Подросток вытащил на сушу ребенка, уже находившегося в бессознательном состоянии, и сделал искусственное дыхание, тем самым сохранив ему жизнь. За этот подвиг глава Башкирии Радий Хабиров лично вручил восьмикласснику почетную медаль. Благодарности также удостоился учитель Данира по технологии и ОБЖ Азамат Асылгужин – именно он научил подростка оказывать первую медицинскую помощь. Юноша живет в многодетной семье Аклимы и Карима Мухамадиевых. Помимо Данира, они воспитывают еще троих сыновей и дочь.