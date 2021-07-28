За сутки от COVID-19 в Башкирии скончались 8 человек. Это рекорд за все время пандемии

Прирост зараженных коронавирусом в Башкирии составил 258 человек

За прошедшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались восемь человек. Это рекордный прирост умерших за все время пандемии. Общее число жертв инфекции в республике достигло 748. Данные на 28 июля озвучил региональный оперштаб.

В течение минувших 24 часов COVID-19 был выявлен еще у 258 жителей. Всего на территории Башкирии зарегистрировано 47 479 случаев инфицирования. Выздоровели 43 744 человека, 282 – за последние сутки.

Первым компонентом коронавируса привились 893 556 жителей республики, вторым – 615 148.

Напомним, сегодня, 28 июля, глава Башкирии Радий Хабиров официально ослабил ограничения для граждан, не сделавших вакцину от инфекции.