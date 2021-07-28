Хабиров подписал указ об ослаблении запретов для жителей, не вакцинировавшихся от COVID-19

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об ослаблении ограничений для граждан, не привившихся против коронавируса.

Согласно обновленной версии документа, требование иметь справку о прививке или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 отменяется при посещении кафе, ресторанов, театров, кинотеатров, дворцов культуры, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов, санаториев, студенческих общежитий и междугородних автобусов.

Теперь ограничение для не привитых жителей распространяется только на музеи, ночные клубы, а также спортивные мероприятия в закрытых помещениях.

При плановой госпитализации с 3 августа гражданам рекомендуется иметь при себе сертификат о вакцинации.