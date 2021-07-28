Власти Уфы расселят два памятника архитектуры

Мэрия Уфы расселит два памятника архитектуры

Мэрия Уфы будет расселять два жилых здания, являющихся выявленными объектами культурного наследия и находящихся в аварийном состоянии. Речь идет о Доме Тевкелевых (Расулева, 11) и Доме Смирнова (Мустая Карима, 5). Постановление об изъятии у собственников земельных участков и жилых помещений подписал глава столичной администрации Сергей Греков.

Как уточнили «РБК Уфа» в мэрии, в здании по улице Расулева расселению подлежат 17 квартир, а в доме по Мустая Карима – четыре из 15. Когда процедура будет завершена, администрация переведет памятники архитектуры в категорию нежилого фонда.

Выселенным гражданам власти города должны будут предоставить «другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма».