Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июля 2021 8:25

Власти Уфы расселят два памятника архитектуры

Здания находятся в аварийном состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэрия Уфы расселит два памятника архитектуры

Мэрия Уфы расселит два памятника архитектуры

Мэрия Уфы будет расселять два жилых здания, являющихся выявленными объектами культурного наследия и находящихся в аварийном состоянии. Речь идет о Доме Тевкелевых (Расулева, 11) и Доме Смирнова (Мустая Карима, 5). Постановление об изъятии у собственников земельных участков и жилых помещений подписал глава столичной администрации Сергей Греков.

Как уточнили «РБК Уфа» в мэрии, в здании по улице Расулева расселению подлежат 17 квартир, а в доме по Мустая Карима – четыре из 15. Когда процедура будет завершена, администрация переведет памятники архитектуры в категорию нежилого фонда.

Выселенным гражданам власти города должны будут предоставить «другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма».