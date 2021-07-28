В Башкирии возле кладбища найден труп мужчины. Полиция просит помощи в опознании тела

Фото: Артур МУСИН

В Давлеканово рядом со старым христианским кладбищем со стороны улицы Кузнецова прохожие наткнулись на полуразложившийся труп неизвестного мужчины и вызвали полицию. Установить личность погибшего сразу не удалось – тело подверглось сильным гнилостным изменениям. Как сообщает местное издание «Аслыкуль», опознать тело предполагается по одежде – черным мужским трико с надписью «PUMA» на левом бедре (надпись выполнена буквами серого цвета) и двумя белыми вставками внизу брючин, а также черной футболке без каких-либо надписей 50-го размера.

Если вам знакомы эти предметы одежды, и вы знаете того, кому они могли принадлежать, просьба сообщить в полицию или по номеру 8(917)412-65-24.