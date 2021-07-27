В одном из уфимских торговых центров появится новый пункт вакцинации

Привиться уфимцы смогут как первым, так и вторым компонентом «Спутника V», Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Октябрьского района приглашают привиться от коронавируса в новом мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Звездный» по адресу улица Академика Королева, 14. Как сообщают в пресс-службе уфимской мэрии, привиться приглашают всех желающих завтра, 28 июля, с 16.00 до 20.00.

Отмечается, что никакой предварительной регистрации не требуется, а при себе необходимо меть только паспорт и СНИЛС. Привиться уфимцы могут обоими компонентами «Спутника V», после чего появится соответствующая запись на портале «Госуслуг», а при необходимости – выдадут бумажный сертификат о прохождении вакцинации.

- Напомним, что это не единственный мобильный пункт в Октябрьском районе. Привиться можно также в торговых центрах «Простор», «Планета» и в Лайфстайл центре «Башкирия», - добавили в пресс-службе городской администрации.