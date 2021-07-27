В Уфе провели уникальную операцию пациенту с осложнениями после инфаркта

Фото: Минздрав РБ

В республиканском кардиоцентре врачи провели уникальную операцию по закрытию постинфарктного дефекта межжелудочковой перегородки. Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, в операции нуждался пожилой мужчина, который перенес инфаркт миокарда, после чего начали развиваться осложнения. Пациент жаловался на сильную отдышку, перебои в работе сердца, слабость, но из-за сопутствующего серьезного заболевания полноценную операцию проводить было нельзя. Врачи решили провести малоинвазивное вмешательство: через маленький прокол в бедре пациенту ввели и доставили к сердцу окклюдер, закрывший разрыв перегородки. Сама операция длилась около часа, а мужчина все это время находился в сознании.

- Операция была сложной. Такие разрывы встречаются нечасто, но из-за них нарушается сообщение между сердечными желудочками. Наша задача заключалась в том, чтобы подобрать и установить специальный окклюдер, который и устранил этот дефект, - рассказал руководитель отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения московского Клинико-диагностического центра Александр Осиев.

Сейчас пациент восстанавливается, его состояние приходит в норму. А после выписки он даже сможет вернуться к привычному ритму жизни.