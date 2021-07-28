В Башкирии число «тяжелых» пациентов с COVID-19 за месяц увеличилось более чем в два раза

На госпитализации в Башкирии находятся 615 ковид-положительных пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за прошедший месяц число пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии, увеличилось более чем в два раза – до 64 человек. Четыре недели назад, 29 июня, было только 27 таких больных.

Всего на госпитализации в республиканских ковид-госпиталях сейчас лежат 615 зараженных (29 июня было 237). По словам главы ведомства Максима Забелина, более 50% пациентов с COVID-19 в больницах Башкирии – это люди старше 60 лет.

По состоянию на 27 июля на территории республики зарегистрировано более 47,2 тысячи случаев коронавируса (+260 за сутки). Выздоровели от инфекции более 43,4 тысячи человек (+327), скончались от нее 740 жителей (+6).