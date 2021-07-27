В конце лета в Башкирии пройдет Всероссийский фестиваль «Самрау-2021»

Фестиваль "Самрау" проходил в Уфе в январе 2020 года // фото: vk.com/shar_vn

С 23 по 30 августа текущего года в девяти городах и районах Башкирии состоится Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Самрау-2021». Мероприятие предложил провести Госкомтуризм республики. Местное правительство одобрило инициативу – и премьер-министр региона Андрей Назаров подписал распоряжение о проведении фестиваля.

«Самрау-2021» пройдет в девяти муниципалитетах Башкирии: городах Уфе и Стерлитамаке, а также в Уфимском, Стерлитамакском, Иглинском, Ишимбайском, Архангельском, Туймазинском и Гафурийском районах. Оргкомитет фестиваля возглавил министр экономического развития республики Рустам Муратов. Он будет курировать разработку плана мероприятия и его проведение. Обеспечением соблюдения санэпидправил займется региональный Роспотребнадзор.

Роспотребнадзору поручено «оказать содействие в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических правил при организации «Самрау-2021».

«Самрау» – это шоу воздушных шаров. Фестиваль уже проходил в Башкирии в январе 2020 года. Тогда над столицей республики Уфой парила целая россыпь разноцветных аэростатов.