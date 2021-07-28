Мэр Уфы предложил устраивать концерты на открытии «башкирских двориков»

фото: vk.com // Сергей Греков

Мэр Уфы Сергей Греков предложил проводить концерты во дворах, благоустроенных в рамках республиканской программы «башкирские дворики». Свою инициативу чиновник озвучил во время оперативного совещания в городской администрации 27 июля.

– Открытие каждого дворика должно быть праздником для жителей с концертом, вручение подарков, художественной самодеятельностью. Это мероприятие должно быть призвано объединить жителей двора: чтобы они смогли сказать, что еще хотели бы увидеть и поблагодарить строителей, – отметил сити-менеджер.

В текущем году по программе «башкирские дворики» в Уфе благоустраиваются 17 дворовых территорий. Их начнут сдавать уже в августе. На данный момент выполнено 67% запланированных работ.