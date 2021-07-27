Бывшего начальника отдела башкирской налоговой будут судить за махинации с госконтрактами

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе за махинации с проведением электронных аукционов и госконтрактами будут судить 64-летнего экс-начальника хозяйственного отдела федеральной налоговой службы по Башкирии и 40-летнего директора компании «УралСтройАрт». В зависимости от роли в инкриминируемых преступлениях их обвиняют в мошенничестве, подделке документа, злоупотреблении должностными полномочиями и подстрекательстве к этому преступлению.

По версии следствия, в 2018 году руководитель коммерческой фирмы убедил сотрудника налоговой службы помочь ему заключить госконтракт на капитальный ремонт административных зданий ФНС Башкирии. Предприниматель организовал разработку техзадания, в котором содержались требования, ограничивающие количество участников аукциона по отбору подрядчика.

– Также коммерсант помогал обнаружить несоответствия поступивших предложений аукционной документации, которые начальник отдела УФНС России по РБ использовал в ходе заседания закупочной комиссии, что являлось основанием для исключения заявок иных участников, – рассказали в прокуратуре.

После заключения госконтрактов директор компании похитил более 370 тысяч рублей, просто изготавливая и подписывая поддельные акты приемки выполненных работ.

Прокуратура передала уголовное дело против бывшего налоговика и руководителя фирмы в Кировский районный суд.