Еще холоднее! Синоптики подготовили прогноз погоды в Башкирии на 28 июля

В Башкирии ожидается прохладная погода

В среду, 28 июля, в Башкирии ожидается прохладная и пасмурная погода.

По данным Башгидромета, ночью в среду в регионе похолодает до +7 градусов. Днем потеплеет до +24 градусов. В светлое время суток возможен небольшой дождь, однако сильных осадков ждать не стоит.

В столице Башкирии погода будет чуть теплее. Ночью столбик термометра опустится до +13 градусов, а днем воздух прогреется примерно до +21 градуса. Осадков также не ожидается, а днем возможно усиление порывов ветра до 11 метров в секунду.