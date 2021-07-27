Аллу Яковлеву не допустили до выборов в Горсовет Уфы. Для регистрации активистке не хватило одной подписи

фото: vk.com // Алла Яковлева

Уфимский избирком не допустил активистку Аллу Яковлеву до выборов в депутаты Горсовета. Об этом сегодня, 27 июля, общественница сообщила в своих соцсетях.

По словам Яковлевой, она подала 229 подписей избирателей, 22 из которых были признаны бракованными. В итоге у нее осталось 207 голосов при 208, необходимых для регистрации - то есть активистке не хватило всего одной подписи.

– Как я и ожидала, комиссия приняла решение, что мне не хватило всего одного голоса. Эксперт, который присутствовал, сообщил, что даты у 23 избирателей проставлены рукой сборщика подписей. Потом 11 подписей якобы не соответствовали данным по месту регистрации в МВД. И того признали недействительными 22 подписи. Мне достаточно было 21-й [недействительной], – рассказала Яковлева.

Она заявила, что «продолжит борьбу за участие в этих выборах».

Напомним, Алла Яковлева объявила о намерении стать депутатом Горсовета в апреле текущего года. Яковлева стала известной в городе активисткой благодаря своей борьбе против точечной застройке на улице Шота Руставели.