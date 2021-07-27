Минздрав Башкирии: нежелательные явления после прививки от COVID-19 наблюдается у менее 0,01% пациентов

По состоянию на 27 июля первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 883,4 тысячи жителей Башкирии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нежелательные явления после прививки от коронавируса наблюдаются у менее одной сотой процента. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

– Нежелательные явления составляют менее 0,01%. Это те, у кого появились неприятные ощущения, боли в области инъекции, подъем температуры. Но при этом количество заболевших гораздо ниже и ничтожно. Среди заболевших у нас нет тяжелых форм заболеваний. Единичны случаи, когда вакцинированным гражданам потребовалась госпитализация, – сообщил чиновник.

Напомним, по состоянию на 27 июля первым компонентом вакцины против COVID-19 привились 883,4 тысячи жителей Башкирии, вторым – 595,7 тысячи.