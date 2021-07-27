Хабиров показал, как будет выглядеть Центр гимнастики в Уфе за 786 млн рублей

Центр гимнастики готов на 65% // фото: Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров показал, как будет выглядеть Центр гимнастики в Уфе. Стоимость спортивного объекта составляет 786 млн рублей, 450 млн из которых предоставил федеральный бюджет.

По словам руководителя региона, Центр пока готов на 65%. Его планируют доделать до конца текущего года.

Так выглядит проект Центра гимнастики // фото: Радий Хабиров

– Сейчас в здании занимаются внутренней отделкой, ведут электромонтажные работы, – написал Хабиров в своих соцсетях. – Заканчиваем тренировочные, гимнастические залы, зал хореографии. Установим и трибуны для зрителей.

Глава Башкирии добавил, что «центр подобного рода очень нужен нашим спортсменам для ежедневных тренировок» – спортивной гимнастикой в республике занимается более 500 человек, художественности – 1300. Помимо подготовки гимнастов, здесь будут проводиться соревнования разных уровней.