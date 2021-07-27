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Общество27 июля 2021 12:24

Экс-сотрудница уфимской больницы пойдет под суд за халатность

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе будут судить экс-начальницу материально-технического отдела больницы №13

В Уфе будут судить экс-начальницу материально-технического отдела больницы №13

В Уфе будут судить 56-летнюю экс-начальницу материально-технического отдела больницы №13. Бывшую сотрудницу медучреждения обвиняется в халатности, сообщила республиканская прокуратура.

Обвинение связано с договором, который больница заключила с компанией «Башинснаб» в августе 2019 года. Соглашение предусматривало выполнение капитального ремонта терапевтического корпуса и установку источника бесперебойного питания стоимостью 1,9 млн рублей.

– Директор коммерческой фирмы в связи с отсутствием якобы заявленного оборудования подготовил письмо о замене аппарата на другой без изменения сметной стоимости, которое утвердил у обвиняемой, – передали в прокуратуре. – По окончании ремонтных работ и установки оборудования женщина подписала акты об их приеме, что явилось основанием для перечисления фирме свыше 5,5 млн рублей.

В итоге в кабинете компьютерной томографии был установлены неработающий аппарат, ранее уже бывший в употреблении. Кроме того, были выявлены недостатки строительных и отделочных работ на сумму более 1,2 млн рублей.

Неправомерное подписание документов о приемке и ненадлежащий контроль со стороны начальницы материально-технического отдела привели к тому, что бюджету больницы был нанесен ущерб в 3,1 млн рублей.

Обвиняемая признала свою вину в преступлении. Уголовное дело против нее будет рассматривать Калининский районный суд Уфы.