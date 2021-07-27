В Уфе ребенок пострадал из-за аттракциона-призрака

фото: УГЗ по Уфе

В уфимской парке «Нефтехимиков» 6-летний ребенок получил двойной перелом ноги на заброшенном аттракционе. Родители пострадавшего ребенка безуспешно пытаются выяснить, кто должен отвечать за нерабочую карусель.

Инцидент произошел 8 июля. Мальчик Никита забрался на заброшенный аттракцион, и его ногу зажало между движущейся частью карусели и посадочной площадкой. Вызволить ребенка смогли только спасатели. После этого Никиту доставили в больницу: как итог – гипс, заживляющий двойной перелом ноги.

После происшествия в парке проблемой вроде бы заинтересовался гостехнадзор. Правда, единственное, что сделали инспекторы, – дали рекомендации директору общественного пространства «принять дополнительные меры» для ограничения доступа детей к неработающим аттракционам. Как сообщили коллеги «ГТРК – Башкортостан», теперь родители Никиты готовят обращение в прокуратуру – они хотят выяснить, кто в парке должен нести ответственность за аттракционы-призраки.