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Общество27 июля 2021 10:22

Подземный переход на Монументе дружбы в Уфе будет открыт 1 сентября

Об этом сообщил глава Кировского района
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Строительство подземного перехода // фото: Яндекс, 2020 год

Строительство подземного перехода // фото: Яндекс, 2020 год

Подземный переход на Монументе дружбы в Уфе планируется открыть 1 сентября. Об этом на оперативном совещании в мэрии 27 июля сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

– Подземный переход почти реализован. Его протяженность составит 110 метров. Срок сдачи назначен на 1 сентября текущего года, – пояснил чиновник.

Напомним, подземный переход под улицей Сочинской строится для безопасного доступа на новую набережную реки Белой. Работы на объекте начались еще в 2019 году.