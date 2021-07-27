В Башкирии зарегистрирован очередной антирекорд по новым случаям COVID-19

В Башкирии жертвами инфекции стали 740 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за прошедшие сутки было выявлено 260 случаев коронавируса. Для республики это рекордный прирост зараженных с начала пандемии. Всего на территории региона подтвердили 47 221 фактов инфицирования. Данные на 27 июля обнародовал местный оперштаб.

В течение минувших 24 часов в Башкирии зарегистрировано еще шесть смертей, причиной которых стал COVID-19. За все время жертвами инфекции стали 740 человек.

Выздоровели 43 462 жителя, 327 из них – за последние сутки.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в республике привились 883 418 человек, вторым – 595 749.