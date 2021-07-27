В ноябре на воду спустят подлодку «Уфа» – там будут служить лучшие призывники Башкирии

фото: ufacity.info

В ноябре текущего года тихоокеанский флот России пополнит подлодка, которую назвали в честь башкирской столицы Уфы. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр города Сергей Греков.

– Мы подписали соглашение с экипажем большой подводной дизельной лодки, которая будет спущена на воду в ноябре месяце, – рассказал сити-менеджер. – Названа она будет в честь нашего города – «Уфа». Мы познакомились с экипажем этой подводной лодки – молодые ребята с задором и огоньком.

По словам Грекова, на этой подлодке будут проходить службу «лучшие призывники Уфы и Башкирии»

– Уверен, что там [на подлодке] добавятся праздники, и экипаж корабля будет отмечать и День города, и День республики, и, конечно же, сабантуй, – добавил мэр.