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Общество27 июля 2021 8:48

В ноябре на воду спустят подлодку «Уфа» – там будут служить лучшие призывники Башкирии

Мэр столицы республики надеется, что на корабле будут отмечать день города и сабантуй
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В ноябре текущего года тихоокеанский флот России пополнит подлодка, которую назвали в честь башкирской столицы Уфы. Об этом на оперативном совещании сообщил мэр города Сергей Греков.

– Мы подписали соглашение с экипажем большой подводной дизельной лодки, которая будет спущена на воду в ноябре месяце, – рассказал сити-менеджер. – Названа она будет в честь нашего города – «Уфа». Мы познакомились с экипажем этой подводной лодки – молодые ребята с задором и огоньком.

По словам Грекова, на этой подлодке будут проходить службу «лучшие призывники Уфы и Башкирии»

– Уверен, что там [на подлодке] добавятся праздники, и экипаж корабля будет отмечать и День города, и День республики, и, конечно же, сабантуй, – добавил мэр.