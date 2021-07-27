В Уфе против COVID-19 вакцинировано «порядка 57% населения»

Уфе нужно вакцинировать еще 23% жителей, чтобы достичь показателей коллективного иммунитета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе по состоянию на 27 июля против коронавируса привито «порядка 57% населения». Об этом на оперативном совещании в администрации сообщил мэр Сергей Греков. Он назвал этот показатель «большим, но недостаточным».

– Для получения коллективного иммунитета вакцинироваться должно 80%. Остается еще порядка 23% [для достижения показателя коллективного иммунитета]. Это будут самые сложные проценты, которые нам необходимо набрать, – отметил градоначальник.

Греков добавил, что доля вакцинированных чиновников в администрации города составляет 82%. Такой промежуточный результат он тоже назвал «недостаточным».

– Мы должны собственным примером показывать свое отношение к этому вопросу. Очень приятно, что все главы, замы и начальники управления вакцинируются, – сказал мэр.

Он призвал начальников передавать посыл прививаться «ниже по служебной лестнице – чтобы все у нас вакцинировались».