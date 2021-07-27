Сергей Греков представил нового чиновника в мэрии Уфы

В мэрии Уфы произошло кадровое назначение

Должность начальника правового управления администрации Уфы занял Виль Сафин. Мэр Сергей Греков представил коллегам чиновника во время оперативного совещания 27 июля.

– Виль Науфилевич, мы вас поздравляем. Вливайтесь в работу. Всего вам самого доброго, – обратился сити-менеджер к новому начальнику правового управления.

Ранее Виль Сафин занимался адвокатурой и состоял в адвокатской палате. В аппарате правительства Башкирии чиновник также заведовал отделом правового сопровождения инвестиционной деятельности.