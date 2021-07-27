За неделю водители Башкирии нарушили ПДД 15 066 раз

За эту же неделю на дорогах произошло 68 ДТП, в которых шесть человек погибли и 80 пострадали.

В Башкирии в минувшую неделю прошли усиленные рейды ГИБДД, направленные на обеспечение безопасности на дорогах. Так, с 19 по 25 июля водители республики нарушили ПДД более 15 тысяч раз.

Как рассказали в ГИБДД, было задержано 332 нетрезвых водителя, 430 автомобилистов выехали на встречную полосу там, где это запрещено правилами, 258 раз нарушили правила перевозки детей, 336 раз не уступили пешеходам, 145 человек не уплатили наложенные штрафы. 462 раза, кстати, оштрафовали пешеходов.

За эту же неделю на дорогах произошло 68 ДТП, в которых шесть человек погибли и 80 пострадали.