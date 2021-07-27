Жители Стерлитамака устроили давку в Пенсионном фонде

На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, как люди даже не соблюдают очередность, просто стенкой пытаются прорваться в здание по своим вопросам.

Накануне жители Стерлитамака устроили настоящую давку на входе в Пенсионный фонд. Ни о какой социальной дистанции и масочном режиме тут и речи не шло – им тяжело было даже дышать.

На работу ведомства участники огромной толпы потом пожаловались на странице Радия Хабирова. Людям не понравилось то, что нет никакой организации процесса приема граждан и никакой информативности.

- Горячая линия не работает, выяснили что специалист в отпуске. Дозвониться невозможно. Сдать документы на пособие, как оказалось, можно с 11 часов. Большое столпотворение народа в период пандемии! Или пандемии нет? Многие вопросы можно было бы решить по телефону, но дозвониться нереально. Что делать? – написали отчаявшиеся горожане.

На видео, которое опубликовали в соцсетях, видно, как люди даже не соблюдают очередность, просто стенкой пытаются прорваться в здание по своим вопросам.