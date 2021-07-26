Какие продукты подорожали в Башкирии за минувшую неделю

Специалисты также подсчитали, что увеличились цены на белокочанную капусту и детские мясные консервы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики Башстата опубликовали список продуктов, которые подорожали за последнюю неделю с 12 по 19 июля. Самым подорожавшим продуктом стали огурцы – их цена возросла до 56 рублей за килограмм.

Специалисты также подсчитали, что увеличились цены на белокочанную капусту и детские мясные консервы. Капуста стоит 40 рублей, а питание для детей – 840 рублей за килограмм.

На 1,8% подорожал маргарин – сегодня он стоит 156 рублей за килограмм. В список дорогих продуктов недели вошли и макароны – 64 рубля за килограмм, цена увеличилась на 1,7%.

Зато подешевела морковь, которая ранее входила в список подорожавших овощей. Цена на нее упала на 6 рублей, стоимость за килограмм составила 85 рублей. Подешевели также картофель, лук, вермишель, фруктовое питание для детей.