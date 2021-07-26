Убил и спрятал тело в загоне для скота: в Башкирии установили убийцу осужденного в исправительной колонии

Он спрятал тело потерпевшего под землей в одном из загонов для скота.

В Следкоме Башкирии рассказали подробности загадочного убийства 32-летнего осужденного, который отбывал срок в исправительной колонии Стерлитамака. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) в отношении другого осужденного.

14 июля 2021 в колонии заметили отсутствие 32-летнего отбывающего наказание. В этот же день начались его поиски, и позже выяснилось, что мужчина убит.

Оказалось, что он вместе со своим 29-летним товарищем в тот день работали на свиноферме, расположенной на территории колонии. Между ними возник конфликт, тогда подозреваемый ударил деревянным бруском по голове потерпевшего. От тяжелой травмы несчастный скончался, а предполагаемый убийца решил скрыть следы. Он спрятал тело потерпевшего под землей в одном из загонов для скота. Выйти на подозреваемого удалось благодаря допросу. Он сознался в содеянном и показал, куда дел тело потерпевшего.

Известно, что убийца в 2016 году был осужден за двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера. Его приговорили к 22 годам лишения свободы.