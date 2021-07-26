Уровень реки Белой в Уфе продолжает снижаться – до исторического минимума осталось 7 см

Уровень реки Белой составляет минус 149 см от нуля гидропоста Фото: Эльвина АПАРИНА

Уровень реки Белой у города Уфы продолжает понижаться из-за долгой засухи и жаркой погоды. Сейчас этот показатель составляет минус 149 см от нуля гидропоста – до исторического минимума от сентября 2012 года (156 см) осталось семь сантиметров. Неделей ранее Белая была хоть и немного, но выше.

По данным пресс-службы Росводресурсов, мелеет и река Уфа. На данный момент ее уровень составляет 89 см. До исторического минимума, который сохраняется с октября 2010 года, ей осталось 14 см.

– Естественный приток воды к Павловскому и Нижнекамскому водохранилищам в мае и июне был более чем в половину ниже нормы. Тенденция сохраняется в июле и третьем квартале в целом, поступление воды ожидается на 35–45 % ниже нормы, – передают Росводресурсы.

Начальник отдела водных ресурсов по Башкирии Виталий Тюр уверяет, что, несмотря на маловодье, жителям Уфы можно не беспокоиться – «рисков по обеспечению водой» в ведомстве не видят. Это связано с тем, что после засухи 2010 и 2012 годов крупные предприятия модернизировали свои водозаборы. «Сбросные расходы Павловского водохранилища сейчас составляют 170-600 м3/с. При таком графике проблем, связанных с экологической обстановкой на реке Уфе, а также с водозаборами не ожидается», – заключили в Росводресурсах.