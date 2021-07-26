Уфимский ресторан оштрафовали на 1,5 млн рублей за нелегальную торговлю алкоголем

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Уфимский ресторан «Гости» по решению Арбитражного суда Башкирии будет оштрафован на 1,5 млн рублей за продажу алкоголя без соответствующей лицензии. Иск к компании «Мило», которая владеет трактиром, подавало министерство торговли и услуг республики.

Сотрудники ведомства нашли нарушения в «Гостях» 2 февраля текущего года. Инспекторы выявили, что заведение продает виски, винный напиток, ликер, ром, джин и текилу, не имея лицензии на оборот спиртного. Продукция была арестована, после чего Минторг обратился в Арбитражный суд с иском к владельцам трактира.

Суд принял сторону государственного органа и назначил «Мило» административный штраф в размере 1,5 млн рублей, а также постановил уничтожить восемь бутылок спиртного, обнаруженных в ходе инспекции Минторга.