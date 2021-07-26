Воспитанника «Салавата Юлаева» Семена Вязового на драфте юниоров НХЛ выбрал «Сиэтл»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Накануне в Национальной хоккейной лиге прошел традиционный драфт юниоров. Второй год подряд процедура выборов молодых хоккеистов проходит в онлайн формате. В этом году клубы НХЛ выбрали 29 игроков из России – это лучший результат с 2003 года, когда были задрафтованы 30 российских хоккеистов.

Голкипер системы уфимского «Салавата Юлаева» Семен Вязовой оказался единственным воспитанником башкирского хоккея, кого задрафтовал в этом году клуб НХЛ. Молодой вратарь был выбран в шестом раунде под общим 163-м номером новичком лиги «Сиэтл Кракен». Эта команда была создана в этом году путем драфта расширения и начнет выступление в НХЛ с сезона 2021/2022.

18-летний воспитанник «юлаевской» спортшколы Семен Вязовой прошлый сезон провел в молодежной команде «Салавата» - уфимском «Толпаре». В регулярном чемпионате МХЛ он провел 26 матчей, показав коэффициент надежности 2.06 при 93,9% отраженных бросков. В плей-офф сезона 2020/2021 Семен сыграл всего два матча, в которых пропустил 7 шайб.