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Общество26 июля 2021 15:35

За отказ вакцинироваться от COVID-19 учителей в Башкирии будут отстранять от работы

Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Учителей могут отстранить от работы, если они не сделают прививку от коронавируса

Учителей могут отстранить от работы, если они не сделают прививку от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии учителей школ в случае отказа вакцинироваться против COVID-19 будут отстранять от работы. Об этом на брифинге сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Если педагог отказывается от вакцины и при этом не подтверждает [отказ] справкой о медоотводе – в этом случае руководитель образовательной организации вынужден будет отстранить работника от педагогический деятельности, – заявил чиновник.

Он добавил, учителя могут отстранить от работы в том числе и без сохранения заработной платы, если ситуация с COVID-19 станет напряженной и Роспотребнадзор примет решение ввести на территории региона всеобщую вакцинацию.