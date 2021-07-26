За отказ вакцинироваться от COVID-19 учителей в Башкирии будут отстранять от работы

Учителей могут отстранить от работы, если они не сделают прививку от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии учителей школ в случае отказа вакцинироваться против COVID-19 будут отстранять от работы. Об этом на брифинге сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

– Если педагог отказывается от вакцины и при этом не подтверждает [отказ] справкой о медоотводе – в этом случае руководитель образовательной организации вынужден будет отстранить работника от педагогический деятельности, – заявил чиновник.

Он добавил, учителя могут отстранить от работы в том числе и без сохранения заработной платы, если ситуация с COVID-19 станет напряженной и Роспотребнадзор примет решение ввести на территории региона всеобщую вакцинацию.