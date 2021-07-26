В Башкирии троих главредов СМИ наказали за публикацию фейковых новостей

Во всех случаях решение о наказании принимал суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троих главных редакторов СМИ, работающих в Башкирии, оштрафовали по так называемому «закону о фейках» в прошлом году, сообщили «КП-Уфа» в управлении Роскомнадзора по Башкирии. В 2020 году ведомство с подачи Генпрокуратуры составило три протокола, которые затем были рассмотрены в мировых судах.

По данным Роскомндазора по Башкирии, по двум из трех случаев суды приняли решение оштрафовать главных редакторов – одного на 30 тысяч, другого на 50 тысяч рублей. В третьем случае главред издания признал вину в совершенном правонарушении, поэтому мировой судья ограничился «устным замечанием».

- Вынесено устное замечание в связи с признанием судом совершенного административного правонарушения малозначительным, - уточнили в управлении Роскомнадзора по Башкирии.

Также в ведомстве отметили, что за первое полугодие 2021 года протоколов по «фейк-ньюс» в Башкирии не составлялись.