В Уфе еще трое полицейских подбросили наркотики невинной горожанке – СК

В МВД в отношении фигурантов уголовного дела проводится проверка

Следственный комитет Башкирии обвинил еще троих сотрудников уфимской полиции в подбрасывании наркотиков невинной горожанке ради завышения показателей работы и продвижения по службе. Напомним, на прошлой неделе такое же обвинение было предъявлено двоим другим оперуполномоченным из башкирской столицы.

Новый эпизод практически ничем не отличается от старого. По версии следствия, в августе 2020 года полицейские задержали уфимку по подозрению в незаконном хранении наркотиков, хотя женщина не была причастна к этому преступлению. Доставив задержанную в отдел и угрожая уголовным делом, обвиняемые потребовали, чтобы она положила к себе в карман пакетик с наркотическим средством. Опасаясь за свою свободу, горожанка согласилась. Впоследствии сотрудники изъяли у нее пакетик в присутствии понятых, а затем возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотиков.

Преступление выявили сотрудники ФСБ Башкирии. Против полицейских было возбуждено уголовное дело по трем статьям: о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном сбыте наркотиков. Среди фигурантов есть начальник одного из отделений по контролю за оборотом наркотиков МВД по Уфе.

– Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях. Судом, по ходатайству следователя, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в СК РБ.

МВД тем временем проводит служебную проверку в отношении подследственных сотрудников. По результатам разбирательства, которое проводит подразделение собственной безопасности ведомства, будет принято решение «об увольнении виновных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечения их к установленной законом ответственности».