Вахтовик из Башкирии попался в ХМАО с поддельным ПЦР-тестом на коронавирус

Вахтовик получил липовую справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вахтовик из Башкирии поехал работать на предприятие в городе Когалым, представив работодателю поддельный ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом. Полицейские возбудили уголовное дело. Об этом сообщило МВД по Ханты-Манскийскому автономному округу.

– 49-летний житель [Башкирии] передал для оплаты в бухгалтерию организации поддельный договор об оказании медицинских услуг и результат лабораторных исследований на COVID-19. Работодатель оплатил ему расходы на сумму чуть более 3 800 рублей, однако при проверке было установлено, что предоставленные документы являются поддельными, – передали в МВД по ХМАО.

Подозреваемый объяснил полицейским, что купил фальшивую справку «у неизвестного лица» в Башкирии. Дознание возбудило уголовное дело об изготовлении поддельных документов. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Вахтовику предписали находиться в Когалыме под подпиской о невыезде.