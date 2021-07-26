Фонтан на Советской площади в Уфе заработает 1 сентября

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Фонтан на реконструируемой Советской площади в Уфе будет запущен 1 сентября. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 26 июля сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Это будет замечательное место для наших горожан. 1 сентября заработает фонтан. А к следующему году мы завершим историю с памятником [командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, генералу Минигали Шаймуратову], – отметил руководитель региона.

Фонтан на Советской площади планируется сделать светомузыкальным – наподобие «Танцующих журавлей» в сквере «Дубки».

Напомним, ранее экс-главархитектор Уфы отметил, что фонтан на Советской площади уже запускали в тестовом режиме весной, однако с тех пор он простаивал в нерабочем состоянии.