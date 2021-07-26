Со 2 августа плановая госпитализация в Башкирии будет доступа только тем, кто привился от COVID-19

Планово госпитализировать в Башкирии будут только вакцинированных против COVID-19

В Башкирии со 2 августа плановая госпитализация будет доступна только тем пациентам, кто привился против COVID-19. Исключения будут сделаны для больных с онкологией, сердечников и нуждающихся в экстренной медицинской помощи. С такой инициативой выступил региональный Минздрав. Глава региона Радия Хабиров одобрил это предложение.

– По мнению главных врачей, наших ведущих специалистов есть необходимость ввести при плановой госпитализации – за исключением онкологической и кардиологической помощи – наличие обязательной вакцинации, – сказал на оперативном совещании министр здравоохранения республики Максим Забелин. – Это позволит снизить риски возникновения очагов внутри медицинских организаций и обеспечить непрерывность оказания помощи.

Чиновник подчеркнул, что экстренная помощь будет оказываться независимо от наличия справки о вакцинации.