«Люди умирают»: Радий Хабиров прокомментировал статистику смертности от ковида

По мнению Хабирова, статистика смертности от ковида является пугающей и настораживающей Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на сегодняшнем оперативном совещании в правительстве региона прокомментировал свежие данные по коронавирусной статистике в республике.

Министр здравоохранения Максим Забелин республики сообщил, что 80% умерших из-за ковида составляют люди старше 60 лет. Также чиновник рассказал, что среди умерших от COVID-19 вакцинированных лиц нет, а среди заболевших сделавших прививку только менее 0,5% .

Хабиров заявил что темпы вакцинации снижать нельзя, так как, по его мнению, статистика смертности от ковида является пугающей и настораживающей.

– Продолжается рост заболеваемости, но он не носит критического характера. Но люди умирают – это пугает и настораживает. Цифры по статистике очевидные. Ситуация показывает, что главная задача для нас сейчас – это вакцинация. На данный момент оперативный федеральный штаб в полном объеме обеспечивает нас вакцинами. У нас нет проблем сейчас, нет очередей, – отметил Хабиров.