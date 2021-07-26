В башкирском городе четырехлетний ребенок упал с 9 этажа и погиб

Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия

В башкирском городе Стерлитамаке при падении с девятого этажа жилого дома погиб четырехлетний ребенок. Как пояснили в МВД Башкирии, погибший мальчик находился дома с матерью, 7-летним братом и годовалой сестрой.

– Пока мама готовила на кухне, 4-летний сын взял стул и поднялся на подоконник, оперся рукой о москитную сетку и выпал из окна 9 этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия, – передали в полиции.

Напомним, похожий несчастный случай произошел в минувшую пятницу в Уфе – тогда насмерть разбилась 5-летняя девочка, упавшая с 15-го этажа.