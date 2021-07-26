В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали о вспышке коронавируса в детском лагере

Коронавирус в лагерь заносят родители, приезжающие без масок Фото: Евгения ГУСЕВА

На оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак рассказала о том, что коронавирус все чаще регистрируется и у детей. За минувшие летние месяцы зарегистрировано 10 случаев заноса коронавируса в детские организации отдыха. Например, в ДОЛ «Чайка» ситуация с заболеваемостью была критической – там образовалась настоящая вспышка ковида – заболели 45 детей и 1 сотрудник. Все они сейчас находятся дома под медицинским наблюдением .

- При выходе на объект мы обнаружили множество нарушений, в том числе режима родительских посещений. Родители общались с детьми через забор без маски, - подчеркнула Анна Казак.

Сейчас в отношении руководителя лагеря и медработники направлены в суд административные материалы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.