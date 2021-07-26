Хабиров потребовал уволить руководителей школьных лагерей, где возникла вспышка COVID-19

Хабиров потребовал уволить руководителей, ответственных за школьные лагеря, где возникла вспышка COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил уволить всех руководителей школьных лагерей, где среди детей возникла вспышка COVID-19. Свое требование руководитель региона озвучил на оперативном совещании в правительстве 26 июля.

– Те руководители, которые это допустили, должны быть уволены. С ними нам не по пути, – сказал руководитель региона. Затем он обратился к замминистра образования Ильдару Мавлетбердину. – Ваша недоработка привела к тому, что мы там один лагерь закрыли.

Хабиров потребовал от Минобра «мобилизоваться и немедленно» организовать проверки лагерей. «Встряхните там. Немножко, видимо, расслабились. Они должны понять, что шуток здесь больше нету», – заключил глава Башкирии. К этой же работе он попросил подключиться Ропотребнадзор и глав муниципалитетов.