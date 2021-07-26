Сотрудница антиковидного центра в Башкирии за месяц убедила сделать прививку более 100 человек

Ситуационный центр работает с прошлого года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 26 июля, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии с докладом о работе ситуационного антиковидного центра выступила его руководитель Римма Утяшева. Она поделилась успехами в работе центра и рассказала о том, как операторы убеждают людей вакцинироваться от COVID-19. Как оказалось, на специальную горячую линию звонит достаточно много жителей Башкирии и высказывают сомнения относительно вакцинации.

- Здесь мы с нашими жителями работаем в таком порядке. Мы начали акцию «Не сомневайтесь – вакцинируйтесь». Мы обратили внимание, что к нам звонят в сомнениях, в основном взрослое население. У нас их 30% (звонивших на горячую линию – Ред.). Одна из наших операторов, Ляйсан Нигматуллина, она стала вести учет тех, кого смогла убедить. Уже у нее за неполный месяц более ста человек, - рассказала Римма Утяшева.