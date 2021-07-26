Глава Башкирии не стал вводить ограничения по ковиду, которые должны были начать работать с 26 июля

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Сегодня, 26 июля, во время совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров не стал вводить ограничения по коронавирусу, которые должны были вступить в силу с сегодняшнего дня. Напомним, ранее власти республики планировали ограничить посещения общественных мест, кафе и ресторанов, кинотеатров и театров, а также бань и саун и фитнесс-клубов для жителей, у которых нет сертификата о вакцинации от COVID-19, свежих пцр-тестов или медотводов.

Громкое заявление Хабиров сделал после докладов министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина и главного санитарного врача республики Анны Казак.

- Ограничительные меры тогда не вступают в силу, мы их не будем применять. Но, если ситуация будет в пике уходить, мы тогда вернемся к этому вопросу. Сейчас все работают в прежнем режиме. Все наши фитнесы и другие организации пусть работают в нормальном режиме. Пусть соблюдают те требование, которые уже есть: масочный режим и так далее, - заявил глава Башкирии.