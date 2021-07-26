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Общество26 июля 2021 10:24

В Башкирию прибыла вакцина «Спутник Лайт»

Это однокомпонентная прививка против COVID-19
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Спутник Лайт - это однокомпонентная прививка, облеченный вариант Спутника V

Спутник Лайт - это однокомпонентная прививка, облеченный вариант Спутника V

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирию пришла первая поставка вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом на оперативном совещании в местном правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– В настоящий момент прибыла вакцина «Спутник Лайт» авиатранспортной доставкой. Сейчас она проходит через систему движения препаратов «Честный знак». Затем ее распределят по пунктам вакцинации, – доложил чиновник.

Поясним, что «Спутник Лайт» – это облегченный вариант российской вакцины «Спутник V», которая не требует введения второй дозы препарата.