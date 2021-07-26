Ляйсан Утяшева приехала отдыхать в Башкирию вместе с Павлом Волей

фото: инстаграм Ляйсан Утяшевой

Телеведущая и экс-спортсменка Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей и детьми приехала отдыхать на родину – в башкирское село Раевка Альшеевского района.

О запланированной поездке Утяшева рассказала еще три дня назад, однако только накануне она опубликовала в своем инстаграме первые фото и видео. Телеведущая сняла себя на фоне дома, где живут ее бабушка с дедушкой, – на этой же записи можно заметить детей и самого Волю. Также экс-спортсменка сфотографировалась в обнимку с супругом перед живописным видом башкирской природы.

Утяшева довольном часто бывает в родных краях. Как она призналась в прошлом году, для нее это место силы. Перед прошлым отъездом телеведущая опубликовала трогательный снимок, где она сидит в обнимку с бабушкой и дедушкой.