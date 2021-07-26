В Башкирии водитель Mitsubishi Pajero на пешеходном переходе сбил инвалида-колясочника

Место ДТП // фото: ГИБДД РБ

В Мишкинском районе Башкирии водитель внедорожника сбил инвалида-колясочника. Об этом сообщила ГИБДД республики.

ДТП случилось около полуночи 25 июля. На 18 километре автодороги Мишкино-Урьяды 22-летний местный житель на Mitsubishi Pajero совершил наезд на 41-летнего инвалида. Последний сидел в коляске и пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу.

– Мужчина с травмами госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, – добавили в Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки в еще 10 автоавариях пострадали 12 человек.