В Башкирии начали действовать новые антиковидные ограничения

Теперь жители Башкирии, не привившиеся от коронавируса, могут не попасть в кафе и рестораны Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 26 июля, в Башкирии начали действовать новые ограничения для жителей, не привитых против коронавируса. Введение этих мер глава республики Радий Хабиров откладывал несколько раз.

С сегодняшнего дня гражданам без справки о прохождении вакцинации, медотводе к прививке или отрицательном тесте на COVID-19 запрещено посещать:

– кафе и рестораны (с 50 и более посадочных мест);

– салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии;

– бани и сауны;

– физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санатории;

– студенческие общежития;

– междугородние автобусы и пригородные поезда «Орлан».

Напомним, с 22 июня такие же запреты в Башкирии начали распространяться на музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы и массовые спортивные мероприятия.

По состоянию на утро 26 июля первым компонентом вакцины против COVID-19 привились почти 870 тысяч жителей, вторым – более 570 тысяч.