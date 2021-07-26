В Башкирии начали действовать новые антиковидные ограничения

Теперь жители Башкирии, не привившиеся от коронавируса, могут не попасть в кафе и рестораны
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 26 июля, в Башкирии начали действовать новые ограничения для жителей, не привитых против коронавируса. Введение этих мер глава республики Радий Хабиров откладывал несколько раз.
С сегодняшнего дня гражданам без справки о прохождении вакцинации, медотводе к прививке или отрицательном тесте на COVID-19 запрещено посещать:
– кафе и рестораны (с 50 и более посадочных мест);
– салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии;
– бани и сауны;
– физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, санатории;
– студенческие общежития;
– междугородние автобусы и пригородные поезда «Орлан».
Напомним, с 22 июня такие же запреты в Башкирии начали распространяться на музеи, выставки, библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, дома культуры, ночные клубы и массовые спортивные мероприятия.
По состоянию на утро 26 июля первым компонентом вакцины против COVID-19 привились почти 870 тысяч жителей, вторым – более 570 тысяч.