В Башкирии снизилась смертность от алкоголя. Хабиров связывает это со своей политикой

Хабирова назвал антиалкогольную кампанию в Башкирии эффективной

В Башкирии последние два года наблюдается тенденция к снижению показателя смертности от отравления алкоголем: в 2018 году жертвами спиртного стали 211 человек, в 2019 – 104 и в 2020 – 73. По словам главы республики Радия Хабирова, этот спад – результат его политики по борьбе с нелегальном торговлей алкоголем.

– Как только меня не ругали и не костерили... но я последовательно провожу и буду проводить политику борьбы с нелегальной торговлей алкоголем. Вот и результат, – написал руководитель региона. – Это значит, что наша антиалкогольная кампания эффективна. Мы усилили меры по борьбе с нелегальной торговлей спиртным – за год с прилавков изъяли 4 тысячи литров нелегального алкоголя.

Хабиров также напомнил, что среди мер по борьбе с чрезмерным употреблением спиртного в Башкирии действуют «сухие законы». Алкоголь в регионе нельзя купить во время новогодних каникул и время сабантуев, а также в Дни последнего звонка, молодежи и знаний. За такие меры, признался глава республики, его часто благодарят жители.