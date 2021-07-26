COVID-19 переболели 68 из 107 депутатов башкирского парламента

В Башкирии от коронавируса привились 65 депутатов Госсобрания

68 из 107 (64%) депутатов башкирского парламента переболели коронавирусом. Прививку против инфекции сделали 65 народных избранников. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

– Депутаты в силу специфики своей работы находятся в постоянном контакте с людьми, поэтому многие из них – уже 68 человек – переболели коронавирусной инфекцией, – сказал председатель заксобрания. – Рассчитываем на то, что иммунизация переломит эту тенденцию. На сегодняшний день большинство депутатов из тех, кто не болел ковидом или болел давно, прошли вакцинацию.

Толкачев добавил, что вакцину также сделали «более 70%» секретариата Госсобрания. Парламентарий призвал прививаться – в том числе и молодых людей, – поскольку «в борьбе с заразными болезнями человечество не придумало ничего более эффективного, чем вакцинация».